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В Шевченковском районе горел магазин ритуальных услуг: эвакуированы 43 человека

В Шевченковском районе горел магазин ритуальных услуг: эвакуированы 43 человека

11 июля в 02:50 поступило сообщение о пожаре в магазине ритуальных услуг «Печальный ангел», который расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома по ул. 23 Августа, 2.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, к месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и отделение на автолестнице в составе 25 спасателей. На момент их прибытия огнем полностью был охвачен магазин на площади 80 кв.метров. Горели изделия и мебель ритуального магазина.

Во время пожара произошло задымление лестничной клетки и помещений непосредственно жилого дома, в результате чего спасателям пришлось эвакуировать 43 жителей квартир многоэтажки. Кроме того, сотрудники предотвратили распространение пламени на другие торговые заведения, расположенные на первом этаже, а также на жилые помещения дома.

В 3:17 пожар был локализован, а в 04:25 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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