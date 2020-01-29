В школах под Харьковом - карантин

По данным на пятницу, 24 января, в Харьковской области в ряде школ отдельные классы были закрыты на карантин. Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации. Три класса были закрыты в Двуречанском районе, по одному - в Купянском, Печенежском районах, и в Песочинской ОТГ.

Комментарий редакционного кота Статуса:

А знаете ли вы, что самый опасный предмет в смысле заражения вирусами – мобильный телефон! Возможно, дети заразились, держа в руках мобильные телефоны своих одноклассников? Берегите детей – не давайте им мобилки!

Источник: sq.com.ua

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