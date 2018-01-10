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В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

На горнолыжном курорте Церматт на юге Швейцарии около 13 тысяч туристов оказались в снежной блокаде.

В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

Из-за высокого уровня лавинной опасности в регионе перекрыты автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. На курорте закрыты все лыжные трассы.

Из нескольких сел эвакуировали людей после оползней, продолжается обильный снег.

В этом регионе объявили о повышении уровня лавинной опасности пятого уровня — высочайшего. В связи с этим власти приостановили железнодорожное сообщение, а также закрыли все горнолыжные трассы, подъемники и пешие маршруты.

"Ситуация контролируется каждые полчаса, в случае изменений, мы предпримем необходимые меры", — сообщил представитель местной власти.

В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

В Швейцарии тысячи туристов оказались в снежной блокаде (фото)

Источник: The Local

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