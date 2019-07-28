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В Сибири горит 3 миллиона га леса - в некоторых регионах введен режим ЧС

В Сибири горит 3 миллиона га леса - в некоторых регионах введен режим ЧС

В Сибири горит три миллиона гектаров леса, но их почти не тушат.

Об этом сообщает BBC.

"Лесные пожары сейчас зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО", - говорится в сообщении.

Как сообщается, значительная часть Сибири и уральские города оказались под влиянием плотного задымления, жители жалуются на удушливый смог.

Отмечается, что ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие.

Общая площадь горения примерно равна площади Бельгии и продолжает расти.

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов, но этого недостаточно.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.

Сообщается, что ближайшая точка базирования самолета-танкера в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды.

Из-за пожаров в четырех регионах - в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии - введен режим чрезвычайной ситуации.

Агентство Телевидения Новости

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