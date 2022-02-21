В Сингапуре нашли прожившего 30 лет в лесу пожилого мужчину

Житель Сингапура О Го Сенг 30 лет прожил в лесу, зарабатывая на жизнь продажей овощей со своего огорода, который он обустроил рядом с возведенным им самим шалашом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сингапур является государством с высоким уровнем жизни, возможно, поэтому история пожилого мужчины из леса вызвала большой общественный резонанс в стране. О Го Сенг был задержан чиновниками в Рождество за незаконную торговлю овощами на улице. Очевидец снял этот конфликт на видео и выложил в интернет. Случаем заинтересовался член сингапурского парламента, который выяснил полную биографию мужчины.

Семья О Го Сенга жила в деревне, которую в 1980-х годах снесли, чтобы построить новые небоскребы. Жителей переселили в государственные квартиры, но О Го Сенг через некоторое время вернулся в родной лес, решив не обременять свою семью. Он построил шалаш из бамбука и брезента, а рядом с ним стал выращивать овощи и цветы, которыми питался и продавал на рынке. Мужчина также перебивался случайными заработками.

По его словам, одиночество его не тяготило, тень от высокого дерева рядом с жилищем спасала его от тропической жары. Единственной проблемой были мыши, которые постоянно прогрызали одежду и укрытие шалаша.

О Го Сенг ездил на пароме на соседний индонезийский остров Батам, где обзавелся женой, которая родила ему дочь. Они не знали, что он живет в лесу.

После огласки истории бездомного власти выделили ему дом, в настоящее время ему помогают воссоединиться с супругой и дочерью.

Источник: toneto.net/

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