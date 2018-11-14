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В Слободском районе на стадионе школы из-за собак избили харьковчанку

В Слободском районе на стадионе школы из-за собак избили харьковчанку

Вчера на стадионе харьковской школы №91 между женщинами произошел конфликт с последующей дракой.

Харьковчанка заявила, что владелица собак, которая их выгуливала возле школы на стадионе, ее побила.

«Отводила дочку в школу, и на территории школы после моей просьбы покинуть стадион на меня напали собачницы, меня увезли со школы с ЗЧМТ и ушибами живота», - написала харьковчанка в одной из харьковских групп.

Кроме того, пострадавшая заявила, что позже ее избили ногами в фойе школы вероятные знакомые той женщины. с которой у нее произошел конфликт на стадионе.

Также пострадавшая опубликовала в YouTube соответствующее видео инцидента.

В свою очередь, владелица собак тоже написала заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области, по поводу данной ситуации патрульным поступило несколько  сообщений о конфликте граждан по адресу: Садовый проезд, 18Б.

Сейчас рассмотрением заявлений граждан и установлением всех обстоятельств занимается Слободской отдел полиции.


Агентство Телевидения Новости

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