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В Слободском районе несовершеннолетняя ушла на ночь из дома: матери грозит админответственность

В Слободском районе несовершеннолетняя ушла на ночь из дома: матери грозит админответственность

Об исчезновении несовершенной девочки в полицию сообщила ее мать – вечером 19 февраля дочь ушла гулять с подругой и до полуночи не вернулась.

Телефон девочки был отключен, а ее подруга на звонки не отвечала. Женщина позвонила в полицию.

Принятыми мерами оперативники совместно с работниками ювенальной превенции отдела полиции №2 ХРУП №1 около 06:00 установили местонахождение несовершеннолетней на улице Одесской. Девушку вернули домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В настоящее время решается вопрос привлечения матери детей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Агентство Телевидения Новости

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