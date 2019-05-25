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В Слободском районе во время движения загорелся автомобиль
25 мая в 9:04 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля "Газель" на улице Каштановой, 29 в Слободском районе Харькова.
Как сообщила пресс-служба Слободского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в Фейсбук, автомобиль загорелся во время движения.
Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в двигателе автомобиля.
Площадь возгорания составила 2 кв.м.
В 9:13 пожар спасатели локализовали и в 09:21 полностью ликвидировали.
Причину возникновения возгорания выясняют.
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