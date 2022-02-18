В соцсетях распространяют видео с дымом из посольства РФ в Киеве. В посольстве прокомментировали

В соцсетях появилось видео, на котором виден дым, исходящий из здания российского посольства в Киеве. В самом посольстве говорят, что "пожара у них нет".

Видео изначально появилось, вероятно, в российском паблике Вконтакте "Третья мировая война" и сегодня разошлось по социальным сетям и СМИ, сообщает интернет-издание "ГОРДОН".

Видео снято из окна соседнего здания и сопровождается закадровым голосом, причем по выговору и некоторым оборотам можно предположить, что говорящий – россиянин, который пытается притвориться украинцем.

"Вот это вот российское посольство загорелось. Ну как загорелось – документы жгут. Задымел, как "Генерал Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов" – российский авианосец, известный шлейфом дыма, сопровождающего корабль, а в 2019 году пострадавший от пожара, – "ГОРДОН"). Даа, даже прапора их не видно. Последний раз я такую картину наблюдал в 14-м году. Белый дым и воняет. Ага, что-то еще подбрасывают, уже черный пошел. Я ж не думаю, что они там Папу выбирают. Продолжаем наблюдение", – говорит автор видео.

Российскому госагентству ТАСС в посольстве 17 февраля сказали, что "пожара, о котором массово сообщают в социальных сетях, нет", "ничто не горит".

Российскому изданию Business FM в дипведомстве сказали, что посольство работает в штатном режиме.

В киевском управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сайту "Сегодня" сообщили, что им не поступали заявки о пожаре в посольстве Российской Федерации. "На видео, которое опубликовано в социальных сетях, видно, что дым идет из трубы. Если нас вызовут, то мы можем приехать для проверки объекта. Конечно, если нас туда пустят", – сказали в ГСЧС.

В комментарии LIGA.net в ГСЧС также отметили, что если бы там был пожар, "уже бы все сгорело", так как видео появилось относительно давно, и предположили, на записи виден дым из дымохода, появившийся "в результате отопления помещения".

Источник: internetua.com

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