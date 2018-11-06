Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 57

В Солоницевке в результате ДТП погибли два пешехода

В Солоницевке в результате ДТП погибли два пешеходаАвария произошла 5 ноября около 18.30 на трассе в посёлке Солоницевка Дергачёвского района, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин, 31 и 43 лет. Они погибли на месте.

На место аварии вызвали оперативников. Правоохранители решают, по какой статье Уголовного кодекса Украины квалифицировать происшествие.

Это не первая такая авария в Харьковской области за последний месяц. В октябре на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове автомобиль Fiat Doblo сбил двоих мужчин, которые шли по пешеходному переходу. Один погиб на месте, второй умер в больнице.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, смерть

Читайте ещё:

Ford Mustang снес забор на проспекте Науки
Сегодня 09:55    16
На Салтовке девочку сбила маршрутка
05.11.2018 21:06    227
Внедорожник насмерть сбил двух мужчин - ДТП в Солоницевке
05.11.2018 20:28    272
Столкновение Камаза и патрульного Приуса на улице Малиновского
05.11.2018 19:57    117
Задушена и изнасилована. В Бабаях обсуждают убийство 15-летней Алисы Онищук
05.11.2018 19:15    391
Батюшку, устроившего на автомобиле погром на кладбище, ранее штрафовали за вождение в нетрезвом виде
05.11.2018 18:59    161
Трагедия на Салтовке. Мужчина погиб под колесами Nissan Juke
05.11.2018 18:17    152
В Харьковском районе нашли тело мужчины
05.11.2018 15:03    238
Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в Харьковском районе
05.11.2018 13:00    459
Дело по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк передано в СБУ - МВД
05.11.2018 11:40    90
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 