В Солоницевке в результате ДТП погибли два пешехода

Авария произошла 5 ноября около 18.30 на трассе в посёлке Солоницевка Дергачёвского района, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин, 31 и 43 лет. Они погибли на месте.

На место аварии вызвали оперативников. Правоохранители решают, по какой статье Уголовного кодекса Украины квалифицировать происшествие.

Это не первая такая авария в Харьковской области за последний месяц. В октябре на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове автомобиль Fiat Doblo сбил двоих мужчин, которые шли по пешеходному переходу. Один погиб на месте, второй умер в больнице.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины