“В состоянии алкогольного опьянения”: на Харьковщине за сутки с обморожениями госпитализировали 9 человек

Праздник Крещения в Харьковской области прошел спокойно. Медики говорят хотя из-за жесткого карантина все массовые мероприятия были под запретом, поэтому официально “скорые” в местах купания не дежурили, но неподалеку от водоемов медмашины время от времени стояли на подстраховке в режиме ожидания - к счастью помощь врачей нигде не понадобилась.

Так же как и сотрудников ГСЧС. Ими тоже было организовано более полсотни специальных спасательных постов, рассказывает Евгений Василенко.

Евгений Василенко, нач. сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Це водойми міста Харкова та області - чергували 132 рятувальника та 21 одиниця техніки. На деяких водоймах були облаштовані спеціальні намети - це пункти обігріву для того, щоб люди, які купались в місцях проведення Водохреща - змогли зігрітися, випити чаю та переодягтися.

И хотя из-за купания в ледяной воде никому плохо не стало, впрочем тем кто праздновал с алкоголем - помощь врачей все же понадобилась. По словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты за сутки медики выезжали на десяток случаев переохлаждения по всей области.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Це чоловіки. Всі чоловіки переважно в стані хмільного сп’яніння. Вік від 30 до 50 років, там один випадок був 72 роки. Все це результат тривалого знаходження на вулиці. В двох випадках мова йде ще й про відмороження, там другого-третього ступеня.

Все обмороженные говорит Забашта были доставлены в больницы - подавляющее большинство в районные, трое харьковчан направили на лечение в больницу скорой и неотложной помощи.

Не обошлось и без травм из-за гололеда, в общем по словам Виктора Забашты ситуация контролируема - стабильно каждый день на льду травмируется около 30 горожан.

Автомобилям обледенелая дорога тоже добавила хлопот. Так в Шевченковском районе на подъеме застрял грузовик. Его пришлось с помощью буксирного троса доставать спасателям.

Евгений Василенко, нач. сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Інший випадок стався у селищі Васищево - там також виїздили рятувальники місцевої пожежної команди та надали допомогу вантажному автомобілю. Витягли зі снігового замету. Останнім часом таких випадків було близько 10,, допомогу надавали і по вилученню автомобілів швидкої медичної допомоги, і легкових автомобілів та вантажних.

Завтра же по прогнозам синоптиков днем ​​местами небольшой снег. Ночью и утром будет туманно, видимость 200 - 500 м, на дорогах гололед - так что водителей призывают быть более осторожными на дорогах. Температура воздуха ночью от 15 до 20 ° мороза, местами по области столбик термометра опустится до - 27 °, днем ​​до 2 градусов с отметкой "-".

Агентство Телевидения Новости