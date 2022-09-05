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..."В спальне русские затевали какие-то хулиганские игры"

...В спальне русские затевали какие-то хулиганские игры

В Англии Петр I со свитой жил в Сайес-Корт. Его временно предоставили для нужд русского царя.

Русские продемонстрировали мало почтения к удобствам утонченного особняка. Их пирушки и попойки оставили дворец в столь печальном виде, что по отбытии посольства хозяин послал в казначейство счет за нанесенный ущерб: 350 фунтов 9 шил. 6 п.

Русские разбили в доме триста стекол, сломали почти все замки, взорвали пол на кухне, разрушили камин и духовой шкаф, скрутили защищающую от огня железную решетку, «причинили ущерб» инкрустации мебели из ореха, загадили турецкие ковры, сломали, испачкали и потеряли шестьдесят стульев и изрезали несколько дверей.

В спальне русские затевали какие-то хулиганские игры, поскольку перины были разорваны, постельные принадлежности и занавеси - порваны на куски.

Столбы и ограды они сожгли в кострах, газоны - испортили. Царь также разрушил живую изгородь и три тачки тем, что ложился в тачку и его головой таранили изгородь.

#история #лицоРоссии

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2173

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