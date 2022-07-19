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В Іспанії через аномальну спеку померли понад півтисячі осіб

В Іспанії через аномальну спеку померли понад півтисячі осіб

Аномальна спека в Іспанії стала причиною смерті 510 людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на міністерство охорони здоров’я Іспанії.

Зазначається, що протягом першого тижня спеки, що тривав з 10 по 16 липня, стовпчик термометра подекуди сягав 45 градусів. Найбільш смертоносним днем виявилася субота, коли від спеки загинуло 150 людей.

“Від спеки найбільше страждають старші люди. 321 з 510 жертв були 85-річними й старшими, 121 загиблий був у віковій групі 75-84 і 44 загиблі у віці 65-74”, - йдеться у матеріалі.

Хоча молоді люди теж стають жертвами негоди. Так, молодий пожежник та пастух загинули у лісових пожежах, що вирують зараз в Іспанії.

Нагадаємо: це вже друга спекотна хвиля в Іспанії цього року. Минула тривала з 11 до 17 червня й забрала 829 життів.

Джерело: ukrinform.ua

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