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В Сполучених Штатах хтось розгортає кампанію з накачування антиукраїнською дезінформацією усіх шарів суспільства - The Guardian

В Сполучених Штатах хтось розгортає кампанію з накачування антиукраїнською дезінформацією усіх шарів суспільства - The Guardian

https://amp.theguardian.com/world/2022/dec/06/us-conservatives-pushing-russian-spin-ukraine-war

Видання стверджує, що кампанія з дезінформації просувалася американськими правими, від прихильника переваги білої раси Ніка Фуентеса і екс-радника Трампа Стіва Беннона до телеведучого Fox News Такера Карлсона, який має багатомільйонну аудиторію.

The Guardian вважає, що росіяни намагалися провести операцію через заяви членів Республіканської партії, таких як Пол Госар, Марджорі Тейлор Грін та Скотт Перрі, які віддали свої голоси проти виділення Україні 40-мільярдного пакету допомоги.

● До того ж, на популярному серед консерваторів порталі Rumble було розміщено пропагандистські матеріали російського каналу RT. Платформа одержала велике фінансування від компанії, заснованої республіканцем Джеймом Венсом за підтримки мільярдера Пітера Тіля.

● Всі ці кроки спрямовані на те, щоб Америка припинила допомагати нашій країні, або, принаймні, знизила рівень допомоги.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22220

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