В США хаски с удивленным взглядом стала звездой сети

Хаски по кличке Джубили стала знаменитостью интернета после того, как сотрудники приюта опубликовали в соцсетях пост от ее имени.

Два года назад Джубили оказалась в приюте Husky House (что в городе Матаван, штат Нью-Джерси) с легкой руки своего хозяина-заводчика.

По мнению профессиональных кинологов, 4-летняя Джубили не соответствует стандартам породы. И в первую очередь – из-за непривычного разреза глаз, которые выражают постоянное удивление.

При этом никаких проблем со здоровьем у собаки нет. Некоммерческая организация Husky House, которая заботится о судьбе брошенных хаски, в течение двух последних лет пыталась найти для Джубили любящую семью.

И вот недавно на странице Husky House в Фейсбук появился трогательный пост якобы от имени Джубили. В ее душераздирающем обращении говорилось о том, что она очень хочет стать чьей-то собакой. Джубили поведала, что заводчик не мог ее продать, потому что она «странно выглядит». Однако она не понимает, почему не похожа на других величественных хаски. Ее мечта – стать красивой и любимой собакой.

Сотрудники приюта даже не представляли, какой бум вызовет этот пост. На «удочерение» Джубили в считанные дни поступило 150 заявлений.

В результате Джубили взяла к себе семья, в которой уже есть два хаски. Мечта «удивленной» собаки волшебным образом сбылась.

Источник: internetua.com

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