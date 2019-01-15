В США на трассе перевернулась цистерна со 150 тысячами литров шоколада

В американском штате Аризона перевернулся грузовик с прицепом-цистерной, перевозивший жидкий шоколад.

В результате аварии на дорогу вылилось более 150 тысяч литров шоколада, сообщает местное управление безопасности в Twitter.

"Эта река шоколада разлилась на трассе I-40 в районе 211 мили к востоку от Флагстафа. Автоцистерна, перевозившая 40 тысяч галлонов жидкого шоколада, перевернулась. Это будет сладкая уборка!", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 американский галлон равен приблизительно 3,8 литра.

Агентство Телевидения Новости