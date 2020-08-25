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В США полицейские застрелили еще одного афроамериканца: зреет новый бунт

В США полицейские застрелили еще одного афроамериканца: зреет новый бунт

В американском городе Кеноша (штат Висконсин), расположенном в 40 милях от Милуоки, произошел инцидент, который может привести к новой волне выступлений так называемых борцов за права черных, что в свою очередь чревато очередными погромами и немотивированным насилием.

Речь идет об инциденте с применением полицейскими огнестрельного оружия, приведшим к гибели чернокожего мужчины, передает The New York Times. Погибший — некий Джейкоб Блейк. Он был застрелен, когда пытался скрыться от стражей порядка.

Губернатор Висконсина Тони Эверс уже осудил убийство Блейка, заявив, что тот был убит «выстрелами в спину». Он также высказался против «чрезмерного применения» силы со стороны правоохранительных органов.

«Хотя у нас еще нет всех подробностей, мы знаем наверняка, что он не первый темнокожий мужчина, который был ранен или безжалостно убит людьми из правоохранительных органов в нашем штате или в нашей стране», — написал Эверс на своей странице в «Твиттере».

Как заявил представитель полицейского управления Кеноши, инцидент произошел накануне около 17:00. По его словам, на телефон горячей линии 911 поступил звонок с жалобой на насилие в семье. Когда полицейские прибыли по вызову они заметили подозреваемого, который отказался подчиниться приказу, оказал сопротивление и попытался сесть в свой внедорожник.

После того, как о происшествии узнали местные СМИ, на месте, где произошла стрельба, собралась толпа, которая затем двинулась к центру города. На пути участники акции жгли автомобили и разбивали витрины магазинов. Марш завершился ожесточенными столкновениями с правоохранителями. После этого в Кеноше был введен комендантский час до 7 часов утра.

Источник: nigroll.com

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