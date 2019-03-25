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В США популярный певец случайно застрелился во время съемок клипа

В США популярный певец случайно застрелился во время съемок клипа

В США во время съемки своего клипа случайно застрелился американский кантри-певец Джастин Картер.

Об этом сообщает издание Variety.

35-летний Джастин Картер умер на у себя в квартире, где снимали музыкальный ролик, в результате несчастного случая. Отмечают, что заряженный пистолет певец носил для самообороны. Пуля из пистолета, который находился в его кармане, попала ему в угол глаза - певец скончался на месте.

Картер исполнял музыку в жанрах кантри и рок-н-ролл. Он планировал отправиться в концертный тур по США. На прошлой неделе состоялась премьера его сингла Love Affair.

 

Источник: apostrophe.ua

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Темы: чп

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