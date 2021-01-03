В США самолет рухнул на жилой дом: три человека погибли

Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Мичиган.

Об этом в субботу, 2 декабря, пишет местная газета The Detroit News.

Журналисты уточняют, что авиакатастрофа произошла 2 января около 16.00 по местному времени в округе Окленд.

По предварительной информации федерального управления гражданской авиации, одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом.

В результате крушения начался пожар, жильцы дома смогли выбраться из него.

Полиция считает, что погибли пилот воздушного судна и двое его пассажиров.

Видео с места падения самолета было опубликовано в Сети.

Сейчас авиационные власти начинают расследование происшествия.





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