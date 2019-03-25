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В США скончался режиссер - создатель фильмов ужасов

В США скончался режиссер - создатель фильмов ужасов

В США в возрасте 77 лет умер известный режиссер и сценарист Ларри Коэн. Режиссер скончался в Лос-Анджелесе еще 23 марта, но информация о его смерти появилась только сейчас. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. 

Коэн получил известность как создатель фильмов ужасов в 1970-х. Особо популярным стал вышедший в 1974 году хоррор «Оно живо», за которым последовали два сиквела. Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.

Сразу же после «Оно живо» на экраны вышли фильмы ужасов «Бог велел мне» и «Q», главным героем которого стал переселившийся в Нью-Йорк ацтекский бог Кетцалькоатль. Всего в качестве режиссера Коэн снял более 20 фильмов.

«Ларри Коэн был действительно независимой легендой кинематографа. Спасибо тебе, Ларри, за множество по-настоящему вдохновляющих культовых фильмов и образцов жанра, где идеи были куда больше бюджетов», - написал в Twitter создатель «Зомби по имени Шон» Эдгар Райт.

 

Агентство Телевидения Новости

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