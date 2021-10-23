В США сообщили о падении российского спутника-шпиона. ВИДЕО

Неисправный российский спутник-шпион «Космос-2551» вчера, 20 октября, сошел с орбиты, превратившись в яркий огненный шар, и упал на Землю, передает Американское метеорное общество (AMS).

Об этом пишет Guildhall.

В США сообщают, что получили более 80 сообщений об этом явлении от людей на Среднем Западе США. Например, из Теннесси и Мичигана.

AMS опубликовало снимки, сделанные некоторыми из этих наблюдателей, а также видео от наблюдателя за небесами Криса Джонсона. На нем видно, как спутник пролетает в небе над городком Форт-Гратиот.

Сначала спутник приняли за комету или другое космическое тело, но астроном Джонатан Макдауэлл, работающий в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, произвел необходимые расчеты, сопоставил — и доложил, что это был «Космос-2551».

«Космос-2551» был запущен 9 сентября, но, по всей видимости, вскоре после этого вышел из строя. Макдауэлл писал ранее, что спутник не корректировал свою траекторию, посему ожидалось, что вскоре он вернется в атмосферу Земли.

Источник: sprotyv.info

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