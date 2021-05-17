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В США сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший аммиачную селитру

В США сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший аммиачную селитру

На северо-западе американского штата Айова, в городке Сибли, в воскресенье сошел с рельсов и загорелся поезд с химикатами. Из-за задымленности часть жителей города эвакуирована. Об этом сообщает The New York Times.

На размещенных в интернете фотографиях и видео с места аварии зафиксировано скопление вдоль пути десятков вагонов, охваченных пламенем, и клубы дыма. По сообщениям местных СМИ, власть эвакуировала 80 человек, проживающих в 8-киломеровий зоне вокруг места катастрофы.

Представитель железнодорожной компании Union Pacific заявил, что с рельсов сошли около 47 вагонов. О жертвах не сообщается.

Известно, что поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру. Причины аварии устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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