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В США спасли собаку, которая неделю плавала на стуле в затопленном после урагана доме
Мальтийская болонка по кличке Сош пережила ураган Флоренс, неделю плавая на кресле внутри затопленного дома.
За работу взялись спасатели из Гуманистического общества Миссури, которые приехали в штат Северная Каролина, чтобы спасать животных, застрявших в домах.
Поисковая операция усложнилась тем, что все здания района были затоплены до крыш и хозяева собаки не могли найти свой дом, пишет CBS.
Когда спасатели выбили дверь, они увидели Сош, дрейфующую под потолком на кресле.
Воздуха в этом небольшом пространстве ей хватило для того, чтобы выжить.
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