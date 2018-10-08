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В США спасли собаку, которая неделю плавала на стуле в затопленном после урагана доме

В США спасли собаку, которая неделю плавала на стуле в затопленном после урагана доме

Мальтийская болонка по кличке Сош пережила ураган Флоренс, неделю плавая на кресле внутри затопленного дома.

За работу взялись спасатели из Гуманистического общества Миссури, которые приехали в штат Северная Каролина, чтобы спасать животных, застрявших в домах.

Поисковая операция усложнилась тем, что все здания района были затоплены до крыш и хозяева собаки не могли найти свой дом, пишет CBS. 

Когда спасатели выбили дверь, они увидели Сош, дрейфующую под потолком на кресле.

Воздуха в этом небольшом пространстве ей хватило для того, чтобы выжить.


Агентство Телевидения Новости

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