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В США участники вечеринки по случаю завершения карантина заразились коронавирусом

В США участники вечеринки по случаю завершения карантина заразились коронавирусом

В Джексонвилле (штат Флорида, США) 40-летняя ассистентка по управлению медицинскими услугами Эрика Крисп пригласила 15 своих друзей в бар, чтобы отметить окончание режима самоизоляции. После вечеринки у всех гостей и у семи сотрудников бара выявили коронавирус, пишет издание People.

Крисп и её друзья отправились в бар 6 июня. Она объяснила, что в течение нескольких месяцев она и её приятели находились в самоизоляции, соблюдали все предписания о дистанцировании, а когда бары открылись после локдауна, они решили отметить его заверешние.

Через несколько дней после вечеринки у Крисп появилась одышка, она почувствовала себя плохо. Тест на коронавирус оказался положительным, как и у её 15 друзей. Узнав об этом, владелец бара закрыл заведение для дезинфекции. Из 49 сотрудников семь сдали положительный тест на коронавирус.

Кроме того, в этом районе на время дезинфекции закрылись ещё четыре бара. Паб, в который ходила Крисп, заявил, что усилит меры безопасности и обяжет сотрудников носить маски, а у посетителей будут проверять температуру.

— Я думаю, что мы были небрежны, и вышли в общественное место, когда не должны были этого делать. И мы не были в масках, — резюмировала Эрика Крисп. Теперь она считает, что ограничения сняли слишком рано.

Источник: breakingmad.me

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