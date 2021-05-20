Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:25
Просмотров: 127

В США учительница обезоружила и обняла шестиклассницу, начавшую стрельбу

В США учительница обезоружила и обняла шестиклассницу, начавшую стрельбу

Учительница средней школы в американском городе Ригби, штат Айдахо, обезоружила и обняла начавшую стрельбу шестиклассницу. Об этом сама преподаватель рассказала в интервью телеканалу ABC News, сообщает Лента.Ру.

Учитель математики Криста Гнейтинг готовила своих учеников к предстоящему экзамену, когда услышала выстрел в коридоре. Выглянув из класса, женщина увидела лежавшего на полу уборщика и тут же закрыла дверь. После этого раздались еще два выстрела.

"Поэтому я просто сказал своим ученикам: мы уходим, мы бежим в здание старшей школы, вы должны бежать изо всех сил, не оглядываться назад, и сейчас самое время встать и идти", — рассказала педагог.

По словам Гнейтинг, она оказывала помощь одному из раненых школьников, когда впервые увидела стрелка — ей оказалась маленькая девочка с пистолетом. Учительница рассказала, что ее мозг просто отказывался принять тот факт, что стрельбу открыл маленький ребенок, но она четко осознавала, что нужно забрать у девочки оружие. Гнейтинг подошла к ребенку и, спросив, она ли открыла огонь, вытащила из ее рук пистолет — девочка не сопротивлялась.

"А потом, когда я забрала пистолет, то просто обняла ее, потому что подумала: у этой маленькой девочки где-то есть мама, которая не знает, что у ее ребенка нервный срыв и она причиняет боль людям", — рассказала учительница.

Стрельба в средней школе города Ригби произошла 6 мая. По данным полиции, шестиклассница достала из рюкзака пистолет и открыла огонь. Были ранены двое детей и один взрослый.

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: школа

Читайте ещё:

В следующем учебном году школы не планируют закрывать на карантин, – Ляшко
17.05.2021 14:33    336
В Харьковской области учителей готовят к продолжению дистанционного обучения
12.05.2021 08:57    292
У школах рекомендують провести «Урок звитяги»
06.05.2021 08:58    340
Образовательный омбудсмен рассказал, как изменилось качество "дистанционки" за время пандемии
05.05.2021 08:30    306
Випускники шкіл звільняються від ДПА у 2020/2021 н.р., але зберігають право пройти її за власним бажанням – роз’яснення МОН
29.04.2021 07:00    272
В Україні у 24 школах немає інтернету – МОН
21.04.2021 08:23    326
Успішно завершено перший етап реформи шкільного харчування
14.04.2021 06:52    304
Михайло Федоров: Цього року оцифруємо програму для середньої та старшої шкіл і запустимо застосунок “Всеукраїнська школа онлайн”
09.04.2021 07:53    230
Под Харьковом массово закрывают школы
05.04.2021 06:16    600
Школярів Харківщини залишать удома до 5 квітня
27.03.2021 07:34    256
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 