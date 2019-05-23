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В Старом Салтове возле АЗС произошло ДТП

В Старом Салтове возле АЗС произошло ДТП

23 мая в 8:18 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Старый Салтов на автодороге "Харьков-Волчанск" произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, вблизи автозаправочной станции 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении автомобилю «ЗАЗ Таврия», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП никто не травмировался, только машины получили механические повреждения.

В отношении водителя «ВАЗ» полицейские составили протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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