Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:06
Просмотров: 52

В столиці вилучено одягу та аксесуарів відомих світових брендів на суму майже 18 млн гривень

В столиці вилучено одягу та аксесуарів відомих світових брендів на суму майже 18 млн гривень

Податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста викрито незаконну діяльність з роздрібної торгівлі одягом та аксесуарами відомих світових брендів.

Так, в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України встановлено, що групою осіб здійснювалась реалізація через мережу магазинів одягу та аксесуарів відомих брендів. При цьому, у бухгалтерському та податковому обліках ці операції не відображались. Для торгівлі ділки використовували реквізити підконтрольних підприємців – фізичних осіб.

У липні, під час проведення санкціонованих обшуків в офісних, торгівельних та складських приміщеннях, що використовувались фігурантами, вилучено 44 банківські картки підконтрольних підприємців – фізичних осіб. А також необлікований одяг, взуття, аксесуари відомих світових торгових брендів. Загальна кількість вилученого товару склала 9,2 тисяч одиниць орієнтованою вартістю 17,8 млн гривень.

Розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності осіб, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дфс

Читайте ещё:

Викрито схему маніпулювання вартістю міжнародних експрес-відправлень – бюджет втратив понад 27 млн гривень
14.08.2020 08:14    222
Податковою міліцією за 7 місяців 2020 року відшкодовано завданих державі збитків на 84% більше ніж торік
12.08.2020 08:23    118
Фіскальна служба пропонує позбавляти ліцензій за надання недостовірних даних стосовно місць зберігання тютюнових виробів
05.08.2020 07:20    171
Що можна, а що заборонено брати з собою при перетині лінії розмежування
29.07.2020 09:27    220
Кабмін ліквідує Державну фіскальну службу до кінця року
25.07.2020 07:23    286
За участі ДФС зупиненно 833 нелегальні АЗС
23.07.2020 07:53    180
Рівень довіри до податкової міліції складає лише 20,6% - Сергій Солодченко
04.07.2020 11:36    274
В Одеській області припинено діяльність з виробництва фальсифікату
03.07.2020 10:14    250
Нове шахрайство: іноземцям надсилають «фейкові» вимоги сплатити податок з виграшу у лотерею
21.06.2020 09:46    273
На Чернігівщині вилучено оптову партію спирту об’ємом 30 тон
17.06.2020 10:16    241
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 