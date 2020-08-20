В столиці вилучено одягу та аксесуарів відомих світових брендів на суму майже 18 млн гривень

Податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста викрито незаконну діяльність з роздрібної торгівлі одягом та аксесуарами відомих світових брендів.

Так, в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України встановлено, що групою осіб здійснювалась реалізація через мережу магазинів одягу та аксесуарів відомих брендів. При цьому, у бухгалтерському та податковому обліках ці операції не відображались. Для торгівлі ділки використовували реквізити підконтрольних підприємців – фізичних осіб.

У липні, під час проведення санкціонованих обшуків в офісних, торгівельних та складських приміщеннях, що використовувались фігурантами, вилучено 44 банківські картки підконтрольних підприємців – фізичних осіб. А також необлікований одяг, взуття, аксесуари відомих світових торгових брендів. Загальна кількість вилученого товару склала 9,2 тисяч одиниць орієнтованою вартістю 17,8 млн гривень.

Розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності осіб, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Источник: sfs.gov.ua

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