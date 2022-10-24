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В свете кульбита Су-30СМ напомним о ситуации в российской авиации...

В свете кульбита Су-30СМ напомним о ситуации в российской авиации...

Superjet 100 – всё.

Импортная составляющая более 50%. Создание новых самолётов, ремонт и обслуживание имеющихся вне режима каннибализма – невозможны.

«Аэрофлот» в 2018 году заказал 150 SSJ100, из которых 76 уже поставлено, а 74 машины уже никогда не будут поставлены.

МС-21 – всё.

«Аэрофлот» заказал несуществующих МС-21 аж 85 самолётов, из которых 50 твердый контракт и 35 опцион.

Этих самолётов никогда не будет.

Ту-204, Ил-114 и Ил-96

В 2016 году решением правительства были выделены средства на изготовление и проектировку самолётов Ил-114 и Ил-96, а так же проектировку двигателя ПД-35.

Проекты заморожены.

Ил-96 и Ту-204 называют неконкурентными машинами, потребляющими слишком много топлива по современным меркам. В перспективе, с учётом роста цен, использование даже тех самолётов, что есть – нерационально дорогое удовольствие.

Прилетели!

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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