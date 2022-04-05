В своем ночном обращении Зеленский пригрозил российским журналистам за отрицание событий в Буче

- в Бородянке под Киевом жертв среди гражданского населения может быть больше, чем в Буче. Есть они и в других городах

- в Украину скоро приедет канцлер Австрии Карл Нехаммер

- в Буче и других освобожденных городах побывают тысячи журналистов (пока что эти города закрыты для всех)

- пригрозил журналистам российских госканалов тюрьмой "в лучшем случае" за отрицание того, что Россия убивала людей в Буче (РФ это отрицает и называет "постановкой")

- подтвердил гибель в Мариуполе литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса.

Источник: telegram

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