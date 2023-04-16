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В Судане - попытка военного переворота. В Хартуме загорелся украинский Боинг

В Судане - попытка военного переворота. В Хартуме загорелся украинский Боинг

Украинская SkyUp прокомментировала возгорание своего самолета в Судане

Причина возгорания - срабатывание аварийного радиобуя на одном из двух самолетов компании, которые находятся в аэропорту столицы Судана - Хартума.

«В Судане сейчас находятся 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь. Организовывается эвакуация», - отметили в компании.

Информация о взятии украинцев в заложники не подтвердилась.

Отмечается, что самолеты SkyUp, которые сейчас находятся в Судане, летали в Египет и Саудовскую Аравию.

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Тем временем в Судане - попытка военного переворота

В Хартуме (столица Судана) - стрельба, на улицах - военная техника и артиллерия. Идет борьба между армией государства и другой силовой структуры - Сил быстрого реагирования (RSF), пишет Reuters.

RSF обвинили армию в «жестоком нападении», сообщив, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. И заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией, международный аэропорт в Хартуме, а также военную базу и аэропорт в городе Мерове на севере страны.

В армии Судана говорят, что RSF пытаются захватить их штаб и свергнуть правительство.

Отмечается, что RSF сотрудничает с русской ЧВК «Вагнера». У них есть совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в том числе золота. Западные медиа писали, что такое сотрудничество помогло увеличить запасы золота Центробанка России, необходимые для затрат на вторжение в Украину.

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Новости портала «Весь Харьков»

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