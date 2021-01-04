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В Telegram в очередной раз произошел глобальный сбой

В Telegram в очередной раз произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой, который ощутили в Украине. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (81%) и проблемы с отправкой сообщений (18%).

Отмечается, что сбой произошел, в частности, в Украине, Беларуси, России, Германии, Чехии, Словакии, Франции, Молдове и других странах. Среди украинских городов жалобы выражают пользователи в Киеве, Харькове, Одессе и других городах.

По состоянию на 14:07 о жалобах сообщили более 10 тысячу раз.

Агентство Телевидения Новости

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