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В Тернопольской области 44 медработника заболели коронавирусом
В Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание на COVID-19, 35 из них – медики Монастырского района.
Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса
Дословно: "На Тернопольщине на коронавирус заболело 44 медики:
35 - в Монастырском районе
2 - в Залищицком районе
4 - в Кременецком районе
1 - в Козивском районе
1 - в Бучацком районе
1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)".
Источник: pravda.com.ua
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