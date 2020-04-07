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В Тернопольской области 44 медработника заболели коронавирусом

В Тернопольской области 44 медработника заболели коронавирусом

В Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание на COVID-19, 35 из них – медики Монастырского района.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса

Дословно: "На Тернопольщине на коронавирус заболело 44 медики:

35 - в Монастырском районе

2 - в Залищицком районе

4 - в Кременецком районе

1 - в Козивском районе

1 - в Бучацком районе

1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)".

Источник: pravda.com.ua

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