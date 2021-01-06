В Тихий океан упал загадочный объект синего цвета

Перед Новым годом несколько жителей Гонолулу заметили вечером в небе НЛО насыщенного голубого цвета.

Одна из женщин отправилась вслед за объектом на машине и смогла увидеть, как он падает в океан, сообщают СМИ.

Мойра некоторое время снимала на телефон НЛО, а затем поехала за ним на автомобиле. Она следила за объектом на протяжении трех миль и потом увидела, как он упал в океан. Женщина сразу же набрала номер экстренной службы и рассказала о том, что случилось. Представители власти заявили, что в то время не было никаких аварий с летающими устройствами и поэтому Федеральное управление гражданской авиации не имеет к инциденту никакого отношения.

Данный объект видели и другие жители. Некоторые успели сделать фотографии НЛО. Мойра добавила, что спустя некоторое время она увидела еще один объект. Она сразу же позвонила своему мужу, чтобы убедиться, что ей не привиделось это. Он подтвердил слова жены. Второй НЛО был белого цвета, но направлялся он точно туда же, куда перед этим летел голубой объект.

Спустя пару дней после инцидента, пресса поинтересовалась у местной полиции, что же произошло на самом деле и что именно упало в воду. Полиция также не смогла предоставить никакого ответа.

Источник: golos.ua/

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