В транспорте ужесточат проверки масочного режима - мэрия

Во всем пассажирском транспорте Харькова будут ужесточаться меры по соблюдению масочного режима. Об этом 17 августа, во время заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"В метрополитене мы проводим рейды с помощью представителей Национальной полиции и будем принимать еще более жесткие меры, чтобы соблюдался масочный режим. Мы считаем недопустимым проезд пассажиров в метро без масок, ведь только маска способна на небольшом расстоянии оградить нас от возможного заражения и распространения коронавируса. Также мы обратились к автобусным перевозчикам, чтобы там тоже соблюдался масочный режим, и полиция будет это контролировать", - отметил первый вице-мэр.

В свою очередь, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, который провел заседание комиссии, констатировал, что в мире и в Украине начинается вторая волна распространения COVID-19. В связи с этим он призвал регионы увеличить количество ПЦР-тестов, чтобы через две недели довести их ежедневное количество до 30 тысяч.

Источник: sq.com.ua

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