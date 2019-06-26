В трех районах Харькова на сутки отключат воду

Водоснабжение части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов будет прекращено с 8:00 26 июня до 8:00 27 июня.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с планово-предупредительным ремонтом водопроводных сетей для их подготовки к работе в осенне-зимний период.

Воды временно не будет в части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;

- в части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;

- части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.

С полным списком адресов, где будет прекращено водоснабжение, можно ознакомиться здесь. https://vodokanal.kharkov.ua/files/21_06_2019_5d0c93b8ea0939.63917541.pdf

Телефон для справок: 15-33.

Источник: city.kharkov.ua

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