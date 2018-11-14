В трех районах Харьковщины нашли старые боеприпасы

13 ноября пиротехнические группы спасателей в Харьковской области разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Новобаварском, Шевченковском и Харьковском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты разминировали 5 боеприпасов.

Среди них были 2 артснаряда калибров 122мм, 76мм и 85 мм, 1 минометная мина калибра 82мм.

Все взрывоопасные предметы пиротехники обезвредили и ликвидировали на специальных подрывных площадках.

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