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В трех районах Харьковщины нашли старые боеприпасы
13 ноября пиротехнические группы спасателей в Харьковской области разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Новобаварском, Шевченковском и Харьковском районах области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего специалисты разминировали 5 боеприпасов.
Среди них были 2 артснаряда калибров 122мм, 76мм и 85 мм, 1 минометная мина калибра 82мм.
Все взрывоопасные предметы пиротехники обезвредили и ликвидировали на специальных подрывных площадках.
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