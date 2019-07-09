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В трех вузах города ищут взрывчатку: людей эвакуировали

В трех вузах города ищут взрывчатку: людей эвакуировали

Сообщения о закладке взрывчатки в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, Харьковском национальном университете городского хозяйства и Харьковском национальном университете искусств поступили в полицию 9 июля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории, а также эвакуация людей.

Агентство Телевидения Новости

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