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В трех вузах города ищут взрывчатку: людей эвакуировали
Сообщения о закладке взрывчатки в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, Харьковском национальном университете городского хозяйства и Харьковском национальном университете искусств поступили в полицию 9 июля.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным правоохранителей, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории, а также эвакуация людей.
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