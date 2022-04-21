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В Твери красиво горит НИИ ведомства Минобороны

В Твери красиво горит НИИ ведомства Минобороны

Говорят, там разрабатывали С-300 и С-400

Корпус загорелся в 11:08 утра, 21 апреля. О происшествии сразу сообщили в МЧС. На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей, СПСЧ, дежурная смена СПТ.

Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города. Жители Центрального района услышали запах гари.

Движение на набережной Афанасия Никитина, где расположено здание, перекрыто. Изменены маршруты автобусов.

Здание четырехэтажное. Из окон второго и третьего этажа бьет пламя.

По материалам: tver.kp.ru

Новости портала «Весь Харьков»

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