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В Twitter произошел исторический взлом. Пострадали Гейтс, Маск и Обама

В Twitter произошел исторический взлом. Пострадали Гейтс, Маск и Обама

15 июля взломали страницы Twitter Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы и многих другие известных личностей.

Спланированная хакерская атака произошло вечером 15 июля. Пострадали основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Amazon Джефф Безос, музыкант Канье Уэст, бывший глава США Барак Обама, основатель Tesla Илон Маск и многие другие.

На взломанных страницах появилось сообщение о том, что знаменитости решили поделиться своими сбережениями. Пользователям нужно просто отправить им в биткоинах одну сумму, а им вернется сумма вдвое больше.

В Twitter произошел исторический взлом. Пострадали Гейтс, Маск и Обама

«Если вы отправите 1000 долларов, я верну обратно 2000 долларов».

Данные сообщения провисели на страничках вышеупомянутых людей всего несколько минут, после чего были удалены. Пользователи в комментариях высказывали предположения, что это скорее всего какая-то шутка, однако многие решили испытать удачу. Общая сумма переводов за несколько минут превысила 100 тыс. долларов.

К расследованию уже подключились ФБР, а в Twitter полным ходом идет расследование.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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