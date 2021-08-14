В Турции потерпел крушение пожарный самолет

В субботу, 14 августа, возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Судьба семи членов экипажа неизвестна.

Об этом сообщает агентство ANews.

Авиакатастрофа произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту пожарного самолета находилось семь человек, из них пять - иностранцы. Их судьба пока неизвестна.

По данным агентства, самолет Бе-200 был арендован Главным лесным управлением Турции у России. К месту падения отправлены поисково-спасательные группы.

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