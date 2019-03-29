В Турции ветер унес в небо мужчину с уличным зонтиком

Мужчины пытались удержать большой зонт возле кафе, однако, когда поняли, что их попытки тщетны, отпустили зонт. Один из них не успел и был поднят в воздух.

Сильный порыв ветра в турецкой провинции Кадирли в среду, 27 марта, унес большой зонт и местного жителя, который пытался его удержать. Кадры с летевшим по воздуху турком стали вирусными в сети, сообщает Корреспондент. Мужчину зовут Садыка Коджадаллы. После инцидента он рассказал журналистам, что не получил никаких травм.

Мужчины пытались удержать большой зонт возле кафе

«Я в порядке на самом деле. После того как я понял, что зонт будет продолжать идти вверх, я спрыгнул. Я думаю, что я поднялся на три или четыре метра», — рассказал он.

Коджадаллы добавил, что после прыжка у него болели ноги.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо прошёлся по немецкому городу Ахен на границе с Бельгией. Десять домов были разрушены до основания. Повреждены ещё около 30.

Ранее мощный торнадо прошёлся по немецкому городу Ахен на границе с Бельгией

Предварительно, пострадал один человек. Он прятался на втором этаже своего дома, когда на него обрушился ураган. Множество людей остались без крыши над головой из-за стихии.

Как видно на опубликованных очевидцами кадрах, стихия серьезно повредила дома, а также повалила деревья. Дороги города на данный момент завалены кровлей, ветками деревьев и всем тем, что сильнейшей ветер смог оторвать от земли.

Как рассказали в метеоролигической службе, непогода отступает, но повторные торнадо в ближайшее время все же возможны. Люди и спецслужбы уже готовятся к возвращению стихии.

Источник: hyser.com.ua

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