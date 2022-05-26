Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 49

В Южной бухте Севастополя на подводные лодки загружают ракеты «Калибр»

В Южной бухте Севастополя на подводные лодки загружают ракеты «Калибр»

Видання «Радіо Свобода» повідомляє (https://krymryurmpfgmhnmv.azureedge.net/a/news-krym-sevastopol-yuzhnaya-bukhta-podvodnyye-lodki-zagruzhayut-rakety-kalibr/31867368.html), що у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують російські ракети. Біля причалів пришвартовані два човни проєкту «Варшав'янка».

До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні «Камази» — у їх кузові видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

«Радіо Свобода» уточнює, що загалом у складі Чорноморського флоту росії шість підводних човнів проєкту «Варшав'янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпіно»

Источник: https://t.me/hueviykharkov/61748

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Армия Беларуси начнёт маневры вблизи границы с Волынской областью
Сегодня 08:01    1
У Бучі знайшли вже 420 тіл місцевих мешканців
Сегодня 07:51    26
Голова ХОВА щодо того, чи можна повертатися в Харків
Сегодня 07:30    85
Оперативне зведення від Генштабу ЗСУ
Сегодня 07:21    62
60% запасов высокоточного оружия Россия уже использовала, — ГУР
Сегодня 07:21    53
Новости из США. 24-25 мая 2022
Сегодня 07:16    57
Коли настане переломний момент у війні?
Сегодня 07:12    83
Лев Шрайбер, один из лучших актёров Голливуда, сейчас работает волонтёром в Польше
Сегодня 07:03    69
Що таке путінська «денацифікація України»?
Сегодня 06:54    80
Россия спровоцировала тройной кризис
Сегодня 06:45    102
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 