В Южной бухте Севастополя на подводные лодки загружают ракеты «Калибр»

Видання «Радіо Свобода» повідомляє (https://krymryurmpfgmhnmv.azureedge.net/a/news-krym-sevastopol-yuzhnaya-bukhta-podvodnyye-lodki-zagruzhayut-rakety-kalibr/31867368.html), що у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують російські ракети. Біля причалів пришвартовані два човни проєкту «Варшав'янка».

До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні «Камази» — у їх кузові видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

«Радіо Свобода» уточнює, що загалом у складі Чорноморського флоту росії шість підводних човнів проєкту «Варшав'янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпіно»

Источник: https://t.me/hueviykharkov/61748

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