В ЮНЕСКО не дозволили російській делегації видати Херсонес за пам'ятку РФ

Вилучити видання вдалося завдяки зусиллям української делегації та її азербайджанським колегам

На 43-й сесії засідання ЮНЕСКО в Баку вилучили видання російської комісії, яка намагалася поширити власний вісник.У брошурі "Херсонес Таврійський" був названий російською пам'яткою.

Повідомив про це посол України в Азербайджані Владислав Каневський на своїй сторінці у Twitter.

Вилучити видання вдалося завдяки зусиллям української делегації та її азербайджанським колегам. Постійне представництво України при ЮНЕСКО рішуче засудило поширення такого журналу.

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З 2013 року "Херсонес Таврійський" є у переліку Всесвітньої спадщини. Після незаконної анексії Криму 2014 року українськими культурними й історичними пам'ятками там розпоряджається Росія. Київ вимагає від ЮНЕСКО взяти ці об'єкти під захист ООН.

Источник: 5.ua

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