В Івано-Франківську через соцмережі намагалися завербувати школяра: дитина повідомила офіцера безпеки

В Івано-Франківську зафіксували спробу завербувати учня через соціальні мережі. Дитина вчасно повідомила про це офіцера освітньої безпеки, після чого до ситуації долучилася поліція.

Про це в етері програми «На часі» 6 березня повідомила директорка департаменту освіти й науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

За її словами, у закладах освіти громади нині працюють офіцери освітньої безпеки (СОБ). Їхня присутність допомагає підтримувати порядок у школах і додає батькам відчуття безпеки.

Крім того, у школах встановлюють тривожні кнопки, які забезпечують прямий виклик офіцера або поліції до закладу. Така практика давно використовується за кордоном, а тепер її впроваджують і в українських школах відповідно до чинного законодавства.

«Нещодавно стався випадок, коли дитина повідомила офіцера освітньої безпеки про спробу вербування через соціальні мережі. Після цього до роботи одразу долучилася поліція.

Завдяки тому, що дитина не злякалася і вчасно звернулася по допомогу, вдалося оперативно відреагувати. Можливо, це навіть врятувало комусь життя.

Адже нещодавно були випадки підпалів техніки, до яких також намагалися залучати дітей. Під час війни ворог використовує різні методи впливу, тому важливо бути максимально уважними», — розповіла Вікторія Дротянко.

Як зазначила директорка, щоб запобігти подібним ситуаціям, у школах громади проводять зустрічі з поліцейськими та психологами. Робота ведеться на різних рівнях: від навчання педагогів і персоналу до безпосередніх розмов з учнями.

Такі заняття проводять з урахуванням віку дітей. Навіть у початкових класах учням пояснюють основи безпечного користування телефоном та інтернетом.

За словами Дротянко, ворог може намагатися завербувати дітей навіть через популярні онлайн-ігри.

«Бувають випадки, коли зловмисники представляються однолітками, входять у довіру та намагаються вплинути на дитину.

Тому важливо пояснювати дітям, що не потрібно боятися повідомляти дорослих, навіть якщо вони вже почали спілкування або частково повірили таким людям», — уточнила Дротянко.

Дітям також пояснюють, що кримінальна відповідальність за окремі правопорушення настає вже з 14 років.

«Часто дітей переконують, що їм нічого не буде, бо вони неповнолітні. Насправді це не так. Коли діти дізнаються про реальну відповідальність за свої дії, вони починають по-іншому сприймати інформацію.

Крім того, ми проводимо виховні зустрічі з поліцейськими та ветеранами. До таких заходів часто долучаються військові, які були поранені та вже демобілізувалися. Багато з них самі проявляють ініціативу і пропонують поспілкуватися з учнями.

Перед проведенням таких зустрічей ми обов’язково спілкуємося з ветеранами, щоб зрозуміти їхній емоційний стан і правильно організувати захід. Також до спілкування з дітьми долучаються батьки», — підсумувала заступниця мера.

Джерело: firtka.if.ua

