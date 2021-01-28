В Великобритании очередь пенсионеров за вакциной приняли за рейв

Житель британского графства Эссекс вызывал полицию, увидев на улице рейверов, толпящихся у стен местного масонского зала. Однако, как выяснили приехавшие полицейские, «тусовщиками» оказались пенсионеры, которые спокойно дожидались вакцинации от коронавируса. Впрочем, с местом неизвестный угадал — прививки, назло всем конспирологам, действительно делали в здании, где располагается масонская ложа.

«Было действительно забавно, когда полицейские приехали на вызов о „рейве“, но обнаружили лишь 80-ти и 90-летних людей с тросточками или в инвалидных колясках», — сказал представитель местной ложи.

Толпа образовалась, так как вакцину поставляли в течение дня. Пенсионеры приезжали на машинах, поэтому со временем, когда очередь увеличилась, они стали создавать пробки на дорогах. Прибывшие полицейские помогли устранить затор.

Источник: knife.media

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