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В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (ФОТО)

В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (ФОТО)

На основных каналах судоходство продолжается, но на многих малых гондолы сели на мель

В последние дни в итальянском городе Венеция уровень воды понизился на 50 сантиметров ниже нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась также 8 и 9 января.

Как сообщает Corriere del Veneto, уровень воды опустился из-за отсутствия дождей. По информации издания, такого низкого уровня воды в Венеции не было в последние два года.

На основных каналах судоходство продолжается, но на многих малых гондолы сели на мель. Канал Гранде остается судоходным.

Отметим, что ученые полагают, что к 2100 году Венеция может уйти под воду.

Напомним, 17 ноября городские власти Венеции объявили наивысший уровень опасности из-за поднятия уровня воды. По подсчетам властей, городу был нанесен урон в размере €1 млрд.

В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (ФОТО)

В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (ФОТО)

В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (ФОТО)

Источник: delo.ua

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