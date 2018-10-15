В Венгрии устроили новую провокацию против Украины

Венгерская общественная организация "Институт Пала Гуттенберга" распространила провокационные листовки об ущемлении национальных меньшинств в Украине.

В них говорится о том, что в Украине якобы люди боятся выходить на улицу. Соответствующий текст опубликован на странице ведомства Guttenberg Pal Nepfoiskola в Facebook.

"В Украине живут вместе люди разных национальностей. Руководство страны хочет запретить, сослать языки нацменьшинств. Люди боятся выйти на улицу из-за несправедливого отношения к ним со стороны власти, поэтому просим всех, кто за мирное сосуществования, чтобы все могли спокойно общаться на своем родном языке, где бы ты ни жил на свете - 25 октября 2018 в 19-00 запали свечу в своем окне ", - говорится в тексте.

Стоит отметить, что текст листовки напечатан на восьми языках.

Источник: sprotyv.info

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