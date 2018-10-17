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В Винницкой области разбился истребитель Су-27:один из погибших пилотов - харьковчанин

В Винницкой области разбился истребитель Су-27:один из погибших пилотов - харьковчанин

16 октября около 17 часов в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе ВСУ, истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018".

В результате авиакатастрофы погибли два пилота, один из которых - гражданин США, а второй - украинец. 

Второй погибший - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщил Харьковский аэроклуб им.В.С. Гризодубовой в Фейсбук, погибший пилот Иван Петренко был харьковчанином.

Петренко Иван Николаевич имел 25-летний опыт работы в военной авиации и был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях. 

Родился 5 августа 1972 года в семье военного летчика – летчика-инструктора Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков, закончил школу военного городка в Куриловке Купянского района, аэродром «Мраморный». Окончил в 1993 году Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков.

Иван Петренко прошел путь от рядового летчика-инструктора училища до военного летчика 1 класса, одного из самых авторитетных в Вооруженных Силах Украины, замкомандира воздушного командования «Восток» - начальника авиации.

Общий налет Петренко - более 1000 часов. Он освоил типы самолетов: Л-39, Су-27, МиГ-29.

Как сообщили в аэроклубе, у погибшего остались жена и дочь.

Агентство Телевидения Новости

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