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В Волчанском районе в полицию сдали 15 минометных мин

В Волчанском районе в полицию сдали 15 минометных мин

В рамках месячника добровольной сдачи оружия жители Харьковщины сдают правоохранителям различное оружие и боеприпасы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Волчанском районе на прошлой неделе в полицию сдали 15 минометных мин и 70 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, а также 4 охотничьих ружья, газовый револьвер и более десятка патронов.

Также по выявленному факту нарушения правил хранения, ношения или перевозки наградного огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов в отношении одного правонарушителя правоохранители составили протокол по ст.191 Кодекса Украины об административном правонарушении.

В полиции напомнили, что незаконное владение и хранение оружия предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 

Добровольная сдача огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые хранились без соответствующего разрешения, освобождает от уголовной ответственности.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: оружие

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