В Волчанском районе во время пожара в домовладении пострадал мужчина

29 октября в 19:25 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в летней кухне во дворе частного жилого домовладения ул. Полевая, 85 в селе Юрченково Волчанского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем в летней кухне горела мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 50 кв.м.

В 19:56 пожар спасатели локализовали, в 22:39 полностью ликвидировали.

Жилой дом от огня не пострадал.

Во время пожара получил ожоги лица и рук 51-летний хозяин домовладения.

Его госпитализировали медики скорой помощи в Волчанскую районную больницу.

Агентство Телевидения Новости