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В Волчанском районе во время пожара в домовладении пострадал мужчина
29 октября в 19:25 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в летней кухне во дворе частного жилого домовладения ул. Полевая, 85 в селе Юрченково Волчанского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огнем в летней кухне горела мебель и домашние вещи.
Площадь пожара составляла около 50 кв.м.
В 19:56 пожар спасатели локализовали, в 22:39 полностью ликвидировали.
Жилой дом от огня не пострадал.
Во время пожара получил ожоги лица и рук 51-летний хозяин домовладения.
Его госпитализировали медики скорой помощи в Волчанскую районную больницу.
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